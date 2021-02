Bandidos filmam execução de jovem de 22 anos em Vitória da Conquista

Uma jovem de 22 anos foi morta a tiros no sábado (30) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os bandidos filmaram a ação criminosa e vídeos do momento circulam nas redes sociais. O crime aconteceu durante o dia.

Wellen Karine Soares Silva foi morta na Rua Olavo Bilac, no bairro São Vicente. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 77ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local, mas já encontrou a jovem sem vida.

Nas imagens disseminadas pelos criminosos, é possível ver quando Wellen caminha pela rua. Os dois bandidos chegam perto dela de moto. Um deles atira várias vezes, enquanto o outro filma tudo. Wellen chega a correr, mas cai no chão pouco à frente.

Nesse momento, o bandido se aproxima da jovem caída e atira de perto contra ela mais 12 vezes. No total, foram 16 disparos. Eles fogem em seguida. Ambos usavam capacete.

O crime é investigado pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança de uma igreja que fica próxima já foram solicitadas. Até o momento, não há informações sobre motivação nem autoria do crime.