Bandidos invadem comércio e atiram contra cliente em Pernambués

Um homem ficou ferido em um ataque a tiros na madrugada deste sábado (21) no bairro de Pernambués. David Misvaldo Thioco Lima, de 30 anos, foi atingido no pescoço e no braço direito.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas contaram que David estava dentro de um estabelecimento na Rua Thomáz Gonzaga jogando um game quando dois homens chegaram e começaram a atirar na direção dele. Os dois fugiram em seguida. David foi socorrido para o Hospital Roberto Santos e não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A autoria e motivação do crime são desconhecidos até agora. A tentativa de homicídio será investigada pela 11ª Delegacia (Tancredo Neves).

Também nesta madrugada, um outro crime foi registrado na capital baiana. Um homem não identificado foi assassinado na região da feirinha de Castelo Branco. O crime aconteceu por volta das 2h30 da manhã e autoria e motivação também são desconhecidas.