Bandidos invadem Prefeitura-Bairro da Cidade Baixa e roubam celulares

A Prefeitura-Bairro da Cidade Baixa, na Ribeira, foi invadida por criminosos por volta das 12h30 desta quarta-feira (6). O local teve pertences roubados.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens invadiram o local para roubar. Uma equipe da 17ª Companhia Independente da PM foi acionada e, ao chegar ao local, conversaram com o subprefeito, que informou que os suspeitos levaram 10 celulares e fugiram em um carro.

Os policiais chegaram a fazer rondas na região em busca dos bandidos, mas ninguém foi encontrado.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da 3ª Delegacia (Bonfim). Em nota, acrescentou que, segundo relatos iniciais que contam no boletim de ocorrência, duas pessoas armadas invadiram a instituição e anunciaram o assalto. "Os comunicantes informaram que foram roubados celulares, cartões bancários, e dinheiro das vítimas que estavam presentes no local. As circunstâncias e autoria do crime estão sendo apuradas pela unidade policial".