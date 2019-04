Bandidos que mataram segurança em lancha atuam como 'piratas' em Morro de São Paulo

Um grupo de traficantes vem atuando como 'piratas' na região do Baixo Sul da Bahia. A bordo de lanchas, o bando assalta embarcações em Morro de São de Paulo e Gandu. O caso mais recente resultou na morte de um segurança dentro de uma embarcação em Morro, nesta segunda-feira (22).

A Polícia Civil informou que três homens tentaram roubar os passageiros de uma lancha, que fazia a travessia de Morro de São Paulo para a Gamboa do Morro, a menos de 5 km de distância. O segurança Alberides Santos Conceição, 30 anos, ao tentar impedir, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segurança foi morto a tiros (Foto: Reprodução/Facebook)

De acordo com o delegado Bruno Pereira, da Delegacia de Valença, responsável pela investigação do latrocínio, o bando já cometeu outros crimes na região. “O que chegou até nós é que os envolvidos na morte do segurança já cometeram outros crimes na mesma modalidade, com outros comparsas, chegando em lanchas para roubar passageiros e tripulantes de outras embarcações. Temos informações de casos de Gandu, Gamboa e Morro de São Paulo (localidades de Cairu)”.

Os traficantes, que também atuam como piratas, controlam as bocas de fumo dos bairros de Jambeiro e Tento. “Atualmente, o grupo deles está sem liderança. O chefe, conhecido como Beato, foi morto recentemente durante um confronto com a Polícia Militar”, acrescentou o delegado.

Outra morte

No mesmo dia do crime, Ariel dos Santos Paixão deu entrada em um hospital da região logo depois da morte do segurança. Ele é suspeito de ser um dos assaltantes e foi baleado pelo segurança. “Apesar de todos os bandidos estarem com os rostos cobertos, uma testemunha reconheceu Ariel pela tatuagem de uma índia em um dos braços”, contou Bruno Pereira.

Ariel recebeu alta médica no mesmo dia, mas foi assassinado ao deixar a unidade de saúde. “Ele foi retirado de um táxi por dois homens em um moto que o mataram a tiros”, contou o delegado, que também a apura a execução do bandido.

Os corpos de Alberides e Ariel foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Valença e já foram liberados. Não há informação sobre os enterros.

Relembre o caso

Alberides morreu durante a madrugada desta segunda. Ele estava na lancha quando ocorreu o assalto, reagiu e foi baleado. O segurança foi socorrido para um hospital local, mas morreu pouco depois. O nome do hospital e a parte do corpo em que a vítima foi baleada não foram divulgados. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Valença.

No dia do crime, a Polícia Militar informou por meio de nota que "uma guarnição da 33ª Companhia Independente da PM (CIPM/Valença) que estava de serviço ordinário em Morro de São Paulo foi informada por populares que a embarcação Linda Fia 1 foi interceptada e emparelhada por uma outra embarcação tipo ‘lancha rápida’". Acrescentou ainda que três homens encapuzados e com armas de fogo anunciaram um assalto.

Além do segurança, um suspeito de ter assaltado o barco também morreu. Baleado por Alberides, ele deu entrada em um hospital e contou para os investigadores que foi ferido por um desafeto. Desconfiada, a polícia pediu exames periciais para descartar a participação dele no crime.