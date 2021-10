Bandidos rendem família em roubo à residência de cônsul do Portugal no Rio

Um roubo à residência oficial do cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, na madrugada de sábado (30), teve reféns. O local é sede do consulado e fica no bairro de Botafogo. A família do cônsul e as demais vítimas passam bem.

Uma vizinha informou na 10ª Delegacia que seis criminosos desceram por uma área de mata na Rua São Clemente por volta das 2h, segundo reportagem de O Globo. Já no terreno, com pistolas e facas, eles renderam os funcionários.

A casa do diplomata Luiz Gaspar da Silva foi uma das invadidas. O cônsul e familiares foram feitos reféns, mas depois foram liberados sem ferimentos.

A filha de uma funcionária que mora em uma das casas da representação diplomática contou que os reféns foram amarrados e todos foram colocados em um cômodo por 50 minutos, sob vigilância de dois bandidos armados.

Enquanto isso, as casas eram roubadas. Da casa dela, foram levados quatro anéis, dois cordões, uma pulseira, uma tornozeleira, quatro relógios, um notebook, um celular e documentos.

Ela narrou que estava dormindo quando foi acordada por um barulho do quarto dos pais. Foi conferir e viu um ladrão armado com uma pistola. Ele usava touca e máscara, o que dificulta a identificação.

Depois, outros cinco criminosos armados com facas entraram. A mãe da depoente foi obrigada a levar o grupo até a residência oficial do cônsul, que fica nos fundos do terreno.

Luiz Gaspar e a família foram feitos reféns e levados de volta para o quarto da mãe da testemunha. Depois que os bandidos foram embora, após cerca de 1h, um deles foi abrir a porta e notou que não estava trancada. Viram então a casa toda revirada.

A polícia investiga o caso. O cônsul e seus familiares ainda não prestaram depoimento.