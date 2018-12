Bandidos serão identificados por câmeras de reconhecimento facial em Salvador

Um homem caminhava pelo Terminal Rodoviário de Salvador falando ao celular quando foi abordado e preso por dois policiais militares. O suspeito estava sendo procurado pela polícia e foi localizado depois de aparecer em uma das câmeras da Rodoviária. Enquanto isso, do outro lado da tela, um grupo de jornalistas acompanhava a cena ao lado do governador, Rui Costa, e do secretário da Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa. Toda a cena foi uma simulação, que aconteceu nesta terça-feira (18), para demonstrar como vai funcionar o novo programa de inteligência da Bahia.

Batizado de Vídeo-Polícia mais inteligência na segurança, o projeto vai usar as câmeras de segurança das cidades para fazer o reconhecimento facial das pessoas que estão sendo procuradas e da placas dos carros com restrição de roubo.

Na prática, o novo sistema terá capacidade de fazer a leituras facial de todas as pessoa que passarem pelas câmeras e checar as imagens com o banco de dados para ver se o rosto é um dos que está sendo procurado. Tudo de forma automática. A capacidade é para 2 mil checagens simultaneamente.

Antes, era preciso informar para os policiais a placa do veículo com restrição de roubo ou a foto e o nome de quem estava sendo procurado para que eles buscassem durante as rondas.

Agora, o sistema avisa automaticamente o Centro de Monitoramento Operacional da Secretaria de Segurança Pública (SSP) quando um carro roubado ou o bandido aparecem na tela. Em seguida, o viatura mais próxima é acionada e se desloca para o local.

Durante a apresentação do novo programa, na manhã desta terça-feira (18) os policiais fizeram uma demonstração simulada do serviço.

O governador Rui Costa informou que até o momento o banco de dados tem 65 mil rostos e placas cadastrados, são pessoas que estão sendo procuradas e veículos com restrição de roubo, mas que a ideia é ampliar esse número incluindo também as imagens das pessoas desaparecidas.

O projeto foi inspirado em países como Reino Unido, França, China e Isarel. O sistema é pioneiro no Brasil e a Bahia será o primeiro estado com esse serviço. Em Salvador, ele já está em funcionamento na Rodoviária, nas estações de metrô, Ferry-boat, Arena Fonte Nova e aeroporto.

"Após esse projeto piloto, em janeiro estaremos publicando uma licitação para estender esse serviço para todo o estado da Bahia. Inicialmente nós vamos implantá-lo em todas as unidades de serviço público do Estado, ou seja, nas escolas, SACs e unidades de saúde, e disponibilizar todas as prefeituras e para a iniciativa privada. É fundamental a participação dos empresários e comerciantes", afirmou o governador.

Ele disse que está conversando com a iniciativa privada para ampliar essa checagem para as câmeras de shoppings e lojas. A empresa que será contratada através da licitação Rede Governo de Informação, que será lançada em janeiro, deverá fazer a ampliação do projeto piloto para o interior do estado. Dois grupo, um chinês e outro espanhol, interessados no processo participaram a apresentação desta terça-feira.

O secretário Maurício Barbosa informou que mais 310 câmeras serão instaladas em Salvador para fazer esse serviço. Agora, a cidade e a Região Metropolitana terão cerca de mil equipamentos como esse.

"Nós vamos melhorar a atuação da polícia, a velocidade de ação, diminuindo a necessidade de efetivo policial nesse bastidor (centro de operações). O que a gente quer é levar o policial paga atuação na rua, fazer com que a atuação da polícia seja feita de forma mais rápida e inteligente", afirmou Barbosa.

Agora, aquela placa que diz 'Sorria, você está sendo filmado' terá que acrescentar os termos monitorado, checado e, quem sabe, procurado.