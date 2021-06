Bandidos usam explosivos em ataque a banco em Conceição do Almeida

Uma agência do Banco do Brasil foi atacada na madrugada deste domingo (13) na cidade de Conceição do Almeida. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h30. Ninguém ficou ferido na ação criminosa. Segundo a Polícia Civil, os caixas não foram arrombados e nenhum valor foi levado pelo bando.

Quatro homens armados usaram artefatos explosivos para arrombar a agência, que fica na Praça Doutor Edgar Tupinambá, no centro da cidade. Uma equipe da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após denúncia e confirmaram o roubo. Imagens mostram o cenário de destruição no local.

A área isolada para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo a PM, as equipes estão fazendo buscas na região para localizar os criminosos.

Além desse, outros 28 assaltos a bancos foram registrados no estado em 2021. Uma quadrilha especializada nesse tipo de crime foi desbaratada pela polícia no início do mês. Ao todo, oito suspeitos foram identificados. Sete foram encontrados após um cerco armado pelas equipes da polícia no município de Maracás. Cinco acabaram mortos em confronto.