Bar e churrascaria são interditados no Nordeste de Amaralina

Um bar e uma churrascaria foram interditados nesta sexta-feira (27), no Nordeste de Amaralina, por descumprirem o decreto da Prefeitura, que proíbe o funcionamento deste tipo de estabelecimentos, exceto para casos de delivery ou retirada do alimento para ser consumido fora do local. A medida é preventiva contra o coronavírus.

A interdição foi feira pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), que informou que os estabelecimentos estavam funcionando normalmente e fazendo atendimento no local.

Segundo a pasta, desde o dia 18 de março até esta quinta-feira (26), já foram realizadas mais de 2,1 mil vistorias, 35 interdições e 20 alvarás de funcionamento foram cassados. As ações têm o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Vigilância Sanitária (Visa).

Foto: Divulgação

Também já foram inspecionados 264 templos religiosos (terreiros de candomblé, centros espíritas, igrejas católicas e evangélicas), 485 academias, 59 centros de compras (shoppings, centros comerciais e similares), 460 instituições de ensino, 749 espaços voltados ao gênero alimentício (bares, restaurantes, lojas de conveniência e depósitos de bebida). Houve ainda vistoria em 81 espaços de beleza como salões e clínicas estéticas, 19 call centers, quatro obras, um parque infantil, 16 casas de eventos e três cinemas.

Denúncias podem ser feitas através do site falasalvador.ba.gov.br, pelo e-mail ouvidoria@salvador.ba.gov.br, pelo Disque Salvador 160 ou, ainda, pelo Instagram @ouvidoriadesalvador.