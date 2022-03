Após um período em soft opening, o Beefeater Pop Up Bar inaugura oficialmente sua 3ª edição em Salvador nesta quarta-feira (23), apenas para convidados, no rooftop do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, em Salvador.

O bar temporário da marca premium de Gin contará com carta de drinks do mixologista Dilton Sales, da Pernod Ricard, e uma programação semanal com DJs e festas temáticas, sempre de quarta a domingo, das 17h à 1h.

