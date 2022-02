Bárbara deixa o BBB22 com 86% dos votos; Natália volta do 3º paredão

A modelo Bárbara Heck foi a quarta eliminada o Big Brother Brasil 22, na noite desta terça-feira (15). Ela disputou a permanência na casa com Arhtur Aguiar, indicado pela líder jade Picon, e com Natália Deodato, indicada pela casa. Bárbara deixa o BBB22 com 86,02% dos votos do público.

Com mais uma vitória, a mineira Natália consolida a sua força no reality. Na última segunda-feira (14), ela foi o principal alvo dos brothers durante o Jogo da Discórdia. A dinâmica simulava um tribunal, com acusação e defesa. No entanto, a decisão máxima pertencia à plateia, que confirmava ou não a versão da “acusação” e que determinava quem receberia o balde com água “suja” na cabeça.

Foi em um desses momentos que a participante Maria pôs fim à sua presença na casa. A agressividade empreendida pela sister ao acertar Natália com o balde em uma das rodadas foi interpretada como agressão. Um levante pela expulsão de Maria aconteceu nas redes sociais. Natália recebeu 9,03% dos votos.

Arthur retornou do seu segundo paredão, ambos por indicação da líder jade. O ator tem enfrentado dificuldades de criar alianças dentro do reality e tem sido também um dos alvos preferidos dos confinados. Arthur obteve 4, 95% dos votos.