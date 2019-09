Barco a hidrogênio

A primeira embarcação movida a hidrogênio do mundo está em desenvolvimento na França. Prevista para navegar a partir de 2021 o barco terá zero emissão de poluentes com células de combustível provenientes de energia renovável com base em terra. O barco é do tipo empurrador, usado para manobrar embarcações maiores, e será usado pela Companhia de Transportes Fluviais francesa (CFT). A empresa de inovação tecnológica ABB, sediada na Suíca, é a responsável pelo projeto e planeja que o barco opere diariamente, com especial atenção para os procedimentos de reabastecimento necessários para cumprir o cronograma de um equipamento como esse. A empresa desenvolvedora é especialista em tecnologias inovadoras e opera em mais de 100 países, incuindo o Brasil.

Segundo os especialistas envolvidoas no projeto os testes serão importantes para fornecer insights sobre o desenvolvimento e a otimização da infraestrutura de reabastecimento necessária para as células a combustível de hidrogênio nas operações marítimas que hoje, estima-se, liberam cerca de 940 milhões de toneladas de CO2 anuais na atmosfera, fato que fez com que a Organização Marítima Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas responsável pela proteção e segurança do transporte marítimo, adotasse uma estratégia de redução de pelo menos 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2050, processo no qual a embarcação movida a hidrogênio terá papel importante.

Jovens atletas de futebol conectados

A plataforma TERO conecta atletas do futebol a oportunidades de carreira dentro e fora do país. Já são mais de 5 mil usuários cadastrados entre atletas, treinadores, educadores físicos, universidades e clubes de futebol de todo o mundo. Objetivo da plataforma, segundo os criadores, é democratizar o acesso de atletas ao mundo do futebol levando jovens atletas brasileiros a oportunidades impossíveis sem uma ferramenta assim e também facilitando o processo de seleção dos clubes de futebol já que os atletas, que se inscrevem gratuitamente, têm seus perfis avaliados por protocolos digitais e profissionais esportivos independentes. Se quiser saber mais acesse https://tero.app.

Carro com wi-fi

Alguns carros da montadora GM passam a sair de fábrica com wi-fi nativo. Dentro do veículo até sete aparelhos podem usar a rede que conecta-se à internet em 4G através da operadora Claro, com os três primeiros meses gratuitos. Após a degustação é preciso fazer um dos planos disponíves, sendo o mais barato de R$ 29,90. Os carros que trazem a novidade ganharam um selo que indica que possuem wi-fi nativo e também permitem parear dois aparelhos simultâneamente no sistema de som e telefonia bluetooth, além de possibilitarem carregar celulares com tecnologia de carregamento sem fio, apenas no lado do motorista.