Barra recebe o primeiro Sou Verão de 2020 neste sábado (4)

O projeto Sou Verão retorna neste sábado (4) à Barra, levando atividades esportivas em dois pontos: no Porto e no Farol. No primeiro estarão concentrados futevôlei, frescobol e canoa havaiana. Já no segundo, o público terá acesso ao skate longboard e patins, além dos espaços da Drogaria São Paulo, com os serviços de aferição de pressão, teste de glicemia, limpeza de pele e bioimpedância, e da Vitalmed, com massagem rápida.

Para a prática das atividades há o auxílio de profissionais especializados e equipamentos de segurança, garantindo uma melhor experiência. O projeto, além de ser gratuito, é acessível a todos que quiserem participar, bastando apenas procurar as tendas de inscrição e apresentar um documento com foto. Em caso de menores de idade, é necessário a presença do responsável. O Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e o apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo e UniFTC.