Barreiras mira retomada das aulas presenciais na próxima semana

A Prefeitura de Barreiras segue fazendo testagens de olho no retorno das aulas presenciais no município. O objetivo é fazer a volta na próxima segunda-feira (18). A testagem está sendo realizada no Centro de Saúde Leonídia Ayres de Almeida e continuará até essa sexta-feira (15). Os testes são realizados a partir das 8h, durante a manhã, e a partir das 14h, à tarde. São testados professores, monitores de creche, cuidadores, motoristas e monitores do transporte.

Servidores de mais de 60 unidades de ensino, nas zonas urbana e rural, passarão pelo exame rápido para diagnóstico da Covid-19. Segundo a secretária municipal de educação, Cátia Alencar, a medida segue a programação do plano de retomada das aulas, elaborado com base no aconselhamento do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) e autoridades sanitárias.

“A nossa meta é testar até o dia 15 de janeiro 1.797 educadores", disse a secretária de educação.

Segundo a Prefeitura, as aulas vão retornas em fases escalonadas e adotando o modelo híbrido: parte presencial e parte remota, para conseguir cumprir os protocolos de isolamento e reduzir a quantidade de alunos e profissionais dentro de sala de aula.

Ainda de acordo com a Prefeitura, as unidades de ensino também vão receber kits de segurança, sinalização adequada e atividades pedagógicas que respeitem os protocolos de segurança necessários para evitar a disseminação da COVID-19. Além disso, .