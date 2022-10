Barroca começa a montar o time do Bahia que pega o Guarani; veja 

De volta aos treinos, o time do Bahia que enfrentará o Guarani, na próxima sexta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova, começou a ganhar forma. A partida vale o acesso tricolor à Série A do Brasileirão

Nesta terça-feira (25), o técnico Eduardo Barroca comandou um trabalho no CT Evaristo de Macedo e fez testes no time que vai iniciar a partida. O principal desfalque no tricolor é o meia Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Sem o meia, Ricardo Goulart foi recuado para o meio-campo e Matheus Davó entrou no ataque, ao lado de Caio Vidal e Vitor Jacaré. O time do Bahia foi formado por:

Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Goulart; Caio Vidal, Davó e Jacaré.

Os laterais André e Matheus Bahia ficaram na equipe reserva. A dupla será avaliada durante a semana para saber se terão condições de atuar contra o Guarani.

O Esquadrão terá mais dois treinos antes da partida decisiva. O time volta aos trabalhos nesta quarta-feira (26).