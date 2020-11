Barroca comemora vitória e diz que equipe cumpriu papel em campo

O Vitória voltou a vencer na Série B após 9 partidas. O jogo com o Figueirense na noite de quinta (12) também marcou os primeiros três pontos conquistados por Eduardo Barroca no comando do Leão.

A boa vitória por 3 a 0, com gols de Fernando Neto, Léo Ceará e Guilherme Rend, foi fruto de uma partida onde o Rubro-Negro teve 20 chances de gol, colocando 5 bolas na meta do goleiro Rodolfo. Após a partida, o treinador Eduardo Barroca elogiou a postura da equipe em campo.

“Conseguimos fazer um jogo de controle e transformar esse controle em gols e oportunidades de gols. Eu sempre falo que, na minha visão, existem três formas de controlar o jogo. E, nas três, tanto na posse da bola como onde essa posse aconteceu, o Vitória jogou uma boa parte do jogo no campo de ataque, além do número de finalizações. Nos três segmentos de controle, o Vitória conseguiu ir muito bem”, avaliou Barroca.

O técnico também destacou a formação diferente no meio-campo, que dessa vez foi composto por Fernando Neto, Guilherme Rend, Matheus Frizzo e Thiago Lopes. Na entrevista, ele afirmou que há a possibilidade dessa formação ser mantida, mas fará avaliação antes do confronto com a Ponte Preta.

“Acho que a equipe jogou muito bem hoje. Conseguiu pressionar bem a equipe do Figueirense, fez os gols cedo, não sofreu gol. Então agora, sem a emoção do jogo, a gente vai pegar o vídeo, ver, ver as condições individuais dos jogadores, para montar toda a nossa estratégia para o jogo contra a Ponte Preta, que, naturalmente, é um jogo muito difícil, em que a gente vai precisar jogar no nosso limite novamente”.

O Vitória chegou a 24 pontos e mantém na 16ª colocação na tabela. Para manter a distância de 4 pontos do Z-4, torce por um tropeço do Náutico, que enfrenta o Operário fora de casa nesta sexta-feira (13), às 16h30.

Próximo confronto do Leão contra a Macaca será na próxima sexta, dia 20, às 16h30, no Barradão.