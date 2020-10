Barroca só irá definir time titular do Vitória após último treino

O Vitória pode passar por mudanças para o jogo contra a Chapecoense. Pela primeira vez desde que assumiu, o treinador Eduardo Barroca teve uma semana inteira livre para trabalhar a equipe para a sequência da Série B - diferente de antes de sua estreia, quando fez apenas dois treinamentos. Assim, se na partida anterior, preferiu manter o time titular que vinha jogando com Bruno Pivetti, agora, sinalizou que só definirá os titulares após finalizar a preparação.

"Acho que não fazia muito sentido, basicamente com um treinamento que fiz para o jogo contra o Avaí, fazer alguma mudança sem ter um conhecimento um pouquinho mais profundo. Fiz a opção de manutenção do que vinha sendo feito pelo Bruno. Naturalmente que nessa primeira semana de trabalho estou conseguindo dar condição de igualdade na competição interna entre os jogadores", disse.

"Sobre a escolha de quem vai iniciar, ainda vou esperar o treinamento de amanhã (sexta). Estou tentando aproveitar o máximo que posso para ter um conhecimento profundo e manter a competição interna entre os jogadores para que possa fazer a escolha de quem inicia a partida e quem vai entrar no decorrer", continuou Barroca.

O Vitória sofreu 17 gols em 15 jogos, aparecendo apenas como a 13ª melhor defesa da Série B. Segundo o treinador, um dos desafios é diminuir a quantidade de vezes que a equipe é vazada.

"Ainda estou em busca dessa resposta. É pouco tempo de trabalho. Existem alguns sinais que estão muito claros. A gente precisa estancar essa quantidade de gols sofridos. No último jogo aconteceu um fato atípico, sofremos dois gols em duas situações de mão dentro da área. Bem casuais. A gente praticamente não sofreu contra a equipe do Avaí. Mas é um ponto que a gente precisa resolver a curto prazo, que é minimizar os gols sofridos. Precisa resolver os gols sofridos e aos poucos ir aumentos as oportunidades de gol", falou.

O Leão é, atualmente, o 13° colocado da Série B, com 18 pontos. Já a Chapecoense aparece na vice-liderança, com 29 pontos. Para Barroca, o rubro-negro tem chances de alcançar uma posição mais alta na tabela.

"É um grupo competitivo, como via de fora. Tem bons jogadores. Pauto sempre minha condição de trabalho em manter a condição interna muito viva. Conversei isso com eles, vou cobrar muito deles, a competição interna".

O elenco rubro-negro sairá de Salvador nesta quinta (15) às 18h05, com destino a São Paulo. No dia seguinte, segue às 8h45 para Chapecó, com desembarque estimado às 10h20. Pela tarde, os atletas farão o treinamento final.

Vitória e Chapecoense se enfrentam neste sábado (17), às 16h, na Arena Condá, pela 16ª rodada da Série B.