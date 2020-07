Baseada em best-seller, série 'Normal People' estreia no Brasil

A série Normal People, baseada no romance de sucesso escrito pela irlandesa Sally Rooney, chega nesta quinta-feira (16) ao Brasil, pelo serviço de streaming Starzplay. São 12 episódios de uma adaptação bastante fiel do livro "Pessoais normais", lançado no Brasil em 2018 pela Companhia das Letras.

A adaptação foi exibida pela BBC e Hulu na Inglaterra e EUA, respectivamente, se tornando uma sensação durante a pandemia. Os seis primeiros episódios foram dirigidos por Lenny Abrahamson, indicado ao Oscar por O Quarto de Jack, e os últimos por Hettie Macdonald. Sally Rooney ajudou a roteirizar e produzir.

A história trata das idas e vindas do romance entre Marianne e Connell, do colégio na cidade de Carricklea até a faculdade, em Dublin. Eles são vividos pela inglesa Daisy Edgar-Jones e pelo irlandês Paul Mescal, que faz sua estreia na TV.

Os dois têm origens sociais diferentes - a mãe de Connell trabalha na casa de Marianne, que é de família rica - e vivências diferentes na escola. Enquanto Connell é um jogador popular e estudante dedicado, Marianne não tem amigos e tem convivência difícil com os colegas e professores.

Na faculdade, o cenário muda. Marianne se torna centro de um grupo de amigos, popular, enquanto Connell tem dificuldades de se adaptar e fazer amigos.

A conexão entre os dois, trazida à tela pela químida entre os dois atores principais, é o eixo da série, que não é tímida com as cenas de sexo, feitas com muita sensibilidade. Para saber mais, leia a crítica no Comentários em Série.