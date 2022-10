Basf projeta investimentos de R$ 350 milhões em Camaçari

Complexo acrílico entrou em operação no ano de 2005 (Foto: Divulgação)

Com a produção do polímero superabsorvente (SAP) já acima da capacidade inicial e do ácido acrílico e do acrilato de butila se aproximando cada vez mais da capacidade nominal, o Complexo Acrílico da Basf, em Camaçari, começa a focar, cada vez mais em outros temas, como a redução da pegada de carbono e no uso cada vez maior de energia limpa e renovável. No caso da energia, a empresa já tem a certificação de que 100% da energia que utiliza é renovável. Para avançar no que a empresa chama internamente de Triplo E (Excelência em eficiência energética), reduzir a emissão de CO2 em 25% até 2030 (zerar até 2050) e promover melhorias operacionais, a Basf deve investir R$ 350 milhões nos próximos dez anos, projeta Tania Oberding, diretora Industrial do Complexo Acrílico da empresa em Camaçari. “Este é um número que estamos sempre atualizando, normalmente para cima”, diz. “Nós não ficamos estagnados nunca, mesmo quando ainda temos capacidade operacional, estamos sempre melhorando algum processo”, explica.

Tania Oberding, diretora Industrial do Complexo Acrílico (Foto: Divulgação)

Sustentabilidade

Uma coisa que dá a noção do quanto a Basf está focada em sustentabilidade é que a meta global de reduzir em 25% a geração de CO2 em relação ao ano de 2018 é a primeira na história da empresa que não é financeira. “Temos trabalhado muito. Isso nos fez olhar para nossas emissões e entender o processo”, explica Tania Oberding. Segundo ela, este trabalho se dá tanto no que diz respeito à produção quando a aspectos indiretamente ligados à operação, como o impacto de aparelhos de ar-condicionado, por exemplo. Nas emissões diretamente ligadas aos processos de produção, a Basf já alcançou uma redução de 23%, diz Tania. “Nossa unidade em Camaçari já nasceu com um índice baixo, mas ainda tinha coisas que nos incomodavam”, conta. Uma delas era o uso de aterro sanitário, que a empresa conseguiu zerar recentemente, ao destinar resíduos para o reuso.

Impacto econômico

Desde o início da operação em 2015, a operação da Basf mantém 500 empregos diretos e indiretos. Neste momento, o número de trabalhadores na unidade é bem maior porque a empresa está passando por uma parada programada de manutenção, algo comum em grandes plantas industriais. No caso da balança comercial, a participação da Basf no Comércio Exterior da Bahia saiu dos US$ 300 milhões por ano para US$ 400 milhões.

Já é Natal

Ainda estamos em outubro, mas o comércio baiano já está se preparando para o festivo mês de dezembro. O Shopping Bela Vista vai inaugurar o seu Natal, no próximo dia 23 de outubro, com o tema A Bela Fábrica de Doces. Com um investimento de R$ 2,5 milhões, que incluem campanha, decoração, contratação de mão de obra, promoção e o espetáculo da chegada do Papai Noel, o Bela Vista irá gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos. A decoração ficará na Praça Central e será aberta para visitação do público às 18h, após a chegada do Papai Noel. Entre os elementos da decoração, o Bela Vista trará uma enorme e bela fábrica de doces, seguida de uma vila temática com parque e diversas atrações como roda gigante e carrossel, além da árvore de Natal principal que chegará a 15 metros de altura.

Seguro de cargas

Na busca por proteção, a Bahia registrou um dos maiores crescimentos entre janeiro e agosto deste ano na modalidade de seguro para cargas transportadas. Os prêmios arrecadados chegaram a R$ 57 milhões, com expansão de 31%, frente ao mesmo período de 2021, segundo levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). O estado da Bahia representa atualmente 30% das vendas deste tipo de seguro no Nordeste.

Em destaque

O Brasil aparece entre os países com maior crescimento nos resultados globais da PepsiCo no terceiro trimestre deste ano. Os resultados do negócio de alimentos e bebidas superaram expectativas e a empresa elevou sua perspectiva de crescimento mundial para o ano. O lucro líquido global da PepsiCo foi de US$ 2,7 bilhões, acima dos US$ 2,22 bilhões do ano anterior. A receita total subiu para US$ 21,97 bilhões, um aumento de 9% em relação ao período do ano anterior. O negócio total de snacks do Brasil ganhou participação de mercado, destacando-se ao lado de mercados como Reino Unido, China e Índia. Em Bebidas, o Brasil também avançou em participação de mercado.

Lôa rosa e OSID

Parte das vendas da edição especial da água mineral Lôa com o rótulo rosa, fabricada pela Indústria São Miguel (ISM), será revertida para a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia as Obras Assistenciais de Irmã Dulce (OSID), nesse mês de outubro. Pelo segundo ano consecutivo a empresa se engaja na causa contra o câncer de mama e leva ao mercado a Lôa com rótulo rosa com o intuito de chamar a atenção dos consumidores sobre a importância de realizar o diagnóstico precoce da doença, bem como incentivar à doação para a unidade de saúde.

Produtividade

A startup Indigo apresentou para agricultores da região Oeste da Bahia os resultados de uma pesquisa sobre o uso do microrganismo Bacillus simplex nas lavouras de milho e soja. Os estudos, conduzidos pela consultoria Mercer, indicam ganhos de produtividade. O produto promove crescimento da planta mesmo em situações de estresse como a falta de chuvas.