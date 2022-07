Basquete, futebol e muito mais: veja como ficou o novo complexo esportivo no Stiep

Foi inaugurado neste sábado (30) um novo equipamento de lazer no bairro do Stiep. O complexo esportivo Vale dos Rios conta com campo de futebol, quadra poliesportiva e uma praça, e já está à disposição da população.

A inauguração contou com a presença do prefeito Bruno Reis e outros gestores municipais e da própria comunidade. “Foram feitas intervenções no pavimento, manutenção de equipamentos e implantada uma nova iluminação em LED. A entrega do campo, da quadra e da praça tem o intuito de melhorar a vida das pessoas que moram aqui, neste que é um dos conjuntos mais tradicionais da cidade”, declarou Bruno Reis.

Com investimento de R$ 504 mil, realizado através da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), o espaço fica na Rua Arthur Fraga.

Houve uma grande reforma em equipamentos públicos existiam na região, mas que estavam degradados e subutilizados, como o campo de futebol, que passou por serviços de drenagem, terraplenagem, instalação de calhas, alambrados, rede de cobertura, traves e pintura da mureta.

Já a quadra poliesportiva agora permite que a população jogue basquete, futsal, vôlei e handebol, já que teve sua estrutura toda recuperada.

Já a Praça Condomínio dos Bancários I, que tem 238 m², ganhou itens como conjunto de mesa para jogos, banco pré-moldado, academia com barra paralela, barra de apoio e prancha abdominal, dois quiosques para venda de coco, pintura, meio-fio e iluminação em LED. O investimento foi de R$190 mil.

Morador do Vale dos Rios há 26 anos, o aposentado Geraldo Fagundes, de 62 anos, comemorou a reforma. “A juventude aqui estava sem área de lazer, o mato tinha tomado conta da área, estava sem energia, até o baba que costumávamos jogar na quarta-feira já tinha sido suspenso. Agora, graças a Deus, vamos ter um lazer apropriado”, disse.

A também aposentada Conceição Daltro, de 62 anos, que mora há 40 anos no bairro, endossou. “Nós costumamos fazer nossos almoços de domingo aqui. Agora o lugar está ótimo, mais adequado e, à noite, com iluminação, também mais seguro”.