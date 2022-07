Basquete: Vitória é campeão da Liga do Nordeste

A equipe de basquete do Vitória comemorou o título da Liga do Nordeste. O rubro-negro venceu a final disputada contra o Sport por 76 a 63, domingo (3), no ginásio do Sesi, em Maceió.

Liderado pelo coordenador técnico e capitão Edu Mariano, o Vitória conquistou o título de forma invicta após ter se sagrado campeão na etapa baiana.

O time comandado pelo técnico Gustavo Arino venceu as três partidas da fase final. Primeiro, bateu o Aqua Mais, de Aracaju, por 82 a 54 na abertura das finais. Na sequência, o Leão ganhou de 87 a 38 do Guerreiros, de Fortaleza, até encarar o Sport na decisão. O próximo objetivo da equipe é jogar o Campeonato Brasileiro de Clubes.