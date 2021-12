Bastidores: evento de Neto supera expectativas e a emoção na releitura do jingle 'ACM Meu Amor'

Demonstração de força

Aliados de ACM Neto contaram que surpreendeu o número de pessoas que participaram do lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito de Salvador ao governo do estado. Além das lideranças políticas estaduais e nacionais que estiveram no evento, chamou a atenção a presença massiva de representantes do interior do estado, que foram ao Centro de Convenções de Salvador em caravanas que saíram de todas as regiões da Bahia. "Superou e muito as expectativas. Ficou com cara de convenção diante da proporção que tomou. Foi uma demonstração de força muito grande", disse um deputado.

Disparado na ponta

A animação foi ainda maior com o levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado pela Bahia Notícias apontando Neto com 54,8% das intenções de voto, contra 23,1% do senador Jaques Wagner (PT). Aliados avaliam que o número é ainda melhor do que as pesquisas anteriores, o que indica uma consolidação de Neto na liderança com potencial ainda de crescimento.



Virada do jogo

Outro ponto a destacar no lançamento da pré-candidatura foi a presença de prefeitos e lideranças do interior, até mesmo alguns que integram partidos aliados ao PT na Bahia, o que indica o movimento já crescente de insatisfação com as gestões petistas e mudança para o grupo de Neto no estado.

Só o começo

Famoso prefeito do interior revelou que estava apenas esperando a liberação de uma grande verba para mudar de lado e declarar apoio a ACM Neto. Disse que temia retaliações ao município. Mas, em conversas reservadas, anunciou que se Neto quisesse ‘jogava tudo pro alto’ e iria para o evento. Contudo, ouviu de ACM que não precisava pressa. “Consiga o recurso pra cidade e depois pode vir. Estamos apenas começando a caminhada”, teria dito Neto a ele.

Nostalgia

A nova versão do jingle 'ACM Meu Amor' tocou em cheio o coração dos carlistas saudosos do velho ACM. Foi um dos momentos altos no evento, com muitas lágrimas e emoção. O vídeo viralizou no WhatsApp e no Instagram e já virou um dos assuntos mais comentados no meio político.

Boas impressões

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ficou impressionado com a força do evento de ACM Neto. Em seu discurso, disse que nunca viu coisa igual, ainda mais no lançamento de uma pré-candidatura. A observação de Caiado tem fundamento: esse foi o maior evento que Neto já fez em todos os tempos em número de pessoas, maior até do que convenções.

Tentativa

E olhem que a máquina estadual trabalhou forte até a madrugada de ontem para evitar a presença de prefeitos, tanto de aliados do governo quanto de integrantes do grupo de Neto. Articuladores do Palácio de Ondina ligaram para prefeitos para oferecer obras e investimentos de forma a evitar que eles marcassem presença do evento. Queriam esvaziar o Centro de Convenções, mas não conseguiram. Mas ainda assim, garantem políticos que acompanharam o processo, custou caro para o governo.

Calma...

Um importante cacique ligado a Rui e Wagner que integra o tripé de sustentação do governo entrou em ação e ligou para alguns de seus prefeitos que pretendiam participar do evento de Neto. O pedido do cacique foi que evitassem estar no ato e que fossem pacientes, pois até ele próprio cogitava migrar para o grupo do ex-prefeito da capital, mas "na hora certa". Disse ainda que, caso os prefeitos decidam estar ao lado de Neto, que deixem para o ano que vem.

Presença confirmada

Quem esteve no evento foi o ex-deputado José Carlos Araújo, atual presidente estadual do PL, partido o qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro. Especulava-se que o PL não estaria presente, mas a ida de Araújo indica, segundo caciques, que, mesmo que o partido não apoie Neto oficialmente, prefeitos e lideranças filiados à legenda vão trabalhar pela candidatura do ex-prefeito de Salvador.

Deputado ostentação

Um vídeo do deputado estadual Junior Muniz (PP) tem circulado em grupos de WhatsApp e gerado comentários no meio político. Na publicação, Muniz aparece dirigindo uma Ferrari em Paris, ao lado de duas pessoas. "Essa máquina aqui é tudo de bom. Essa Ferrari detona", disse ele no vídeo. Entre políticos, Muniz é chamado de "deputado ostentação". Pegou mal.

Quem paga a conta?

O secretário estadual de Relações Institucionais, Luiz Caetano, tem abusado da propaganda antecipada em Camaçari. Ao lado de sua esposa, Ivoneide Caetano, ele sai num Fusca todo fantasiado com as cores e número do PT pelas ruas do município da região metropolitana de Salvador. O fato curioso é que o veículo está no nome de uma empresa que prestou serviço para a campanha de Caetano em 2018 para deputado federal e de Ivoneide a prefeita em 2020.

Gol de placa

Daniel Alves, craque da Seleção Brasileira e do Barcelona, está prestes a inaugurar o Instituto Dani Alves, na Região Metropolitana de Salvador. O diretor de Esportes da Prefeitura, Felipe Lucas, intermediou uma reunião virtual entre o jogador e o prefeito Bruno Reis para discutir uma parceria em que o instituto atenderá jovens e crianças de Salvador, em situação de vulnerabilidade social, na iniciação esportiva e com ações educativas. Se a parceria se confirmar, Salvador marcará um golaço a favor do esporte.

