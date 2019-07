Bate-facho: moradores deixam casas após alarme de barragem disparar

Moradores da comunidade do Bate Facho, no bairro do Imbuí, foram despertados na madrugada desta sexta-feira com o barulho das sirenes do sistema de segurança da barragem de Pituaçu. Sem saber o que estava acontecendo, muita gente começou a deixar suas casas em pânico. Só depois foram informados que não havia problema nenhum que o alarme teria sido disparado acidentalmente.

Em nota, a Embasa informa que técnicos da empresa estão verificando o que pode ter ocorrido com os equipamentos que acionam as sirenes. O sistema de segurança da barragem de Pituaçu ainda não foi completamente implantado e está em fase de testes. Ainda de acordo com a Embasal os moradores do Bate-Facho, há cerca de um ano, vêm sendo orientados sobre a existência desse sistema e como ele vai funcionar.

O diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, informou que os moradores da comunidade começaram a acionar o órgão por volta das 4h da manhã. "Foi orientado que as pessoas saíssem das casas, porque quando há o acionamento de sirenes, o protocolo remete a evacuação imediata. Nosso plantonista veio aqui às 5h, acompanhou a situação e, ao conversar com a equipe da Embasa, foi informado que houve esse acionamento, que não houve problema, que as pessoas não precisavam sair das suas residências", explicou o diretor da Codesal.

Mesmo sabendo que teria sido um disparo acidental, Macêdo decidiu ir ao local com outros técnicos do órgão para acompanhar a situação. "Estamos fazendo uma inspeção visual e aparentemente não há problemas. Embora quem tem a tutela e a responsabilidade de fazer vistoria e os estudos mais profundos para afirmar a segurança dessa barragem é a Embasa", ressaltou.