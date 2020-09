Bate-Pronto: A moda dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro chegou à Bahia

Joaquín Monasterio é boliviano e treina o Vitória da Conquista

(Foto: Luciana Flores/ECPP Vitória da Conquista)

A moda de técnicos estrangeiros chegou ao futebol baiano. Nessa primeira semana de setembro, o técnico boliviano Joaquín Monasterio assumiu o comando do Vitória da Conquista para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O time está no grupo A4 e estreia em casa contra o alagoano Coruripe, no dia 19 ou 20 - a CBF ainda não detalhou.

Quem é Joaquín Monasterio? E por que um clube do interior do estado o escolheu? Você sabia que em décadas passadas era muito comum ter gringos à beira do gramado na Bahia?

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.