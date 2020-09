Bate-Pronto: Os bastidores do retorno de Robson Conceição ao ringue

Robson Conceição vence Eduardo Reis por nocaute técnico (Foto: Mikey Williams/ Top Rank)

O único medalhista de ouro do boxe brasileiro em Jogos Olímpicos ficou mais de um ano longe do ringue. Após cirurgia nas mãos, Robson Conceição provou que os punhos estão firmes ao nocautear o paulista Eduardo Reis, no último dia 29, durante a 9ª edição do Boxing For You, em São Paulo.

Este episódio faz uma análise do atual momento da carreira profissional do baiano quatro anos depois da conquista olímpica, conta como foi a preparação para a luta em meio à pandemia e quais são os planos do atleta para o futuro.

Robson também falou sobre a interrupção dos treinamentos após ser infectado pelo vírus da chikungunya e a homenagem ao ator norte-americano Chadwick Boseman, protagonista do filme Pantera Negra, que morreu um dia antes do combate, vítima de câncer.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.