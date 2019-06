Bate-Pronto Podcast Resenha 01: a Série D dos baianos

A Bahia está fazendo história na Série D. São três clubes nas oitavas de final da competição: Jacuipense, Juazeirense e Fluminense de Feira. Como o regulamento, a partir das quartas de final, indica confrontos de acordo com a campanha total, poderemos ter, inclusive, os três baianos na Série C em 2020. Os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques e Vinícius Nascimento debatem tudo isso no primeiro Bate-Pronto Podcast Resenha, um dos novos produtos do Bate-Pronto Podcast. O BPP Resenha trará sempre um papo sucinto sobre um tema da semana, contando com a qualidade jornalística e o bom humor da equipe do CORREIO.

Para ouvir agora, basta clicar no player abaixo ou fazer o download para escutar quando e onde quiser:

ATENÇÃO: O Bate-Pronto Podcast, gravado semanalmente pelos jornalistas do CORREIO, está disponível também no Spotify! Procure no aplicativo, assine e receba os programas em primeira mão. É de graça.

ATENÇÃO 2: Você também pode assinar o BPP e receber episódios no seu celular baixando um aplicativo de podcasts: Google Podcasts, SoundCloud, CastBox, Podcast Addict, Stitcher... Baixe e assine. É de graça.

Para ouvir no SoundCloud, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir os podcasts anteriores, clique aqui.