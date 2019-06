Baterista da banda RPM está na UTI

O baterista da banda RPM, Paulo Antônio Figueiredo Pagni, o P.A, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Camilo, em Salto, no interior de São Paulo, com pneumonia. A informação foi confirmada ao jornal Folha de São Paulo pela assessoria de imprensa da banda, no final da tarde deste domingo, dia 2. Mais cedo, as redes sociais do RPM haviam divulgado a notícia da morte de Paulo Pagni. Todos os principais sites de notícias do país informaram a morte de P.A e tiveram de corrigir a informação, após o comunicado da assessoria da imprensa.

Paulo Pagni fez 61 anos neste sábado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Infelizmente temos a tristeza de anunciar o falecimento do nosso querido e eterno baterista, Paulo Antônio Figueiredo Pagni, o P.A. Nosso irmão partiu poucos momentos atrás, mas seu legado será eternamente lembrado”, disse o grupo no post no começo da tarde deste domingo. A mensagem foi apagada depois que o mal entendido foi desfeito.

A confusão na divulgação nas redes sociais do RPM aconteceu devido a um mal entendido entre o médido que cuida de Paulo Pagni e Fernando Deluqui, guitarrista do RPM. O próprio Deluqui postou um vídeo em seu perfil pessoal no Instagram explicando o mal-entendido. No sábado, o ex-vocalista do RPM, Paulo Ricardo, disse que P.A está internado com fibrose pulmonar, uma doença respiratória crônica e progressiva.

P.A. integra a RPM desde 1985 e completou 61 anos no sábado, dia 01. Para comemorar o aniversário do amigo, Paulo Ricardo postou nas redes sociais a história da entrada dele na banda para substituir Charles Gavin, que deixou a RPM para se juntar aos Titãs.