Banda Panteras Negras se apresenta domingo (11) Foto: Marina Baggio/divulgação

Mais um motivo pra ficar "dendicasa". Nesse fim de semana tem festival de arte feita por mulheres negras e indígenas da Bahia. A programação completa tá no @batidadaspretas, mas olha logo, aqui, que negócio bom. O evento, online e gratuito, acontece no canal Batida das Pretas, no YouTube. A programação começa sempre às 15h e segue com shows inéditos, poesia e pocket de humor.

Entre as convidadas, estão as cantoras Márcia Short, Iane Gonzaga, Amanda Rosa, Viviane Pitaya e as bandas Panteras Negras e Veronas. A ideia é a troca entre artistas com carreiras consolidadas e artistas em projeção, com trabalhos autorais. Também integram a programação a poeta indígena Itayná Tuxá, a Cronista do Rolé - que apresentará um pocket de humor - e Rool Cerqueira que faz poesia musical.

A abertura do festival é amanhã, com Márcia Short que dispensa apresentações e traz o show Portal Black, com sucessos do repertório afropop. Em seguida é a vez da banda Veronas trazer a mistura entre MPB, rock e ijexá. Diretamente da periferia soteropolitana, a banda é formada pelas multi-instrumentistas Verona Reis, Makena Sou e Line Santana. Por fim, acontece o show da cantora e MC Amanda Rosa, vencedora do 18º Festival de Música da Educadora FM na categoria música com letra. A cantora da Chapada Diamantina traz o show A Filha Revolta, com músicas que marcaram sua carreira nos últimos sete anos, em um repertório que envolve ancestralidade e coletividade.

Domingo tem a cantora, compositora e musicista Iane Gonzaga, que também é uma das idealizadoras do festival. Iane traz o show de pré-lançamento do seu mais novo EP “Territóriamente”, que será lançado ainda neste mês. É um show autoral com letras que falam sobre o feminino e o povo negro, suas relações e vivências.

No mesmo dia, rola a apresentação da primeira banda instrumental negra LGBTQI+ do mundo. A Panteras Negras traz um repertório composto por afoxé, samba-reggae, música afro-cubana e poesia, através dos toques de Ziati Franco (baixo), Dêdê Fatuma (percussão), Line Santana (bateria) e Suyá (guitarra). O festival termina, então, com a apresentação da cantora, compositora e atriz Viviane Pitaya em show experimental de canções autorais que falam sobre desilusões e amor, com sarcasmo e teatralidade.

O Festival Batida das Pretas é idealizado pela produtora cultural Camila Brito e pela cantora e compositora Iane Gonzaga. É realizado pela Coliga Produções, produtora com foco na música de mulheres negras e indígenas.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.





"As mulheres negras são fundamentais na história da música, isso é inegável, no entanto, ainda convivemos com uma profunda desigualdade neste mercado, em seus diversos elos da cadeia produtiva, e isso impacta diretamente no desenvolvimento dessas carreiras. Nosso intuito, com este projeto, é aquilombar e fortalecer as mulheres negras e afro-indígenas, assumindo a música como linguagem mobilizadora na reafirmação de legados e existências ancestrais.” Camila Brito, idealizadora do evento

SERVIÇO

FESTIVAL BATIDA DAS PRETAS

Sábado (10): Márcia Short, Veronas e Amanda Rosa

Domingo (11): Iane Gonzaga, Panteras Negras e Viviane Pitaya

Apresentadora: Ana Paula Rosário

Horário: A partir das 15h

Online e Gratuito

Acompanhe em:

Youtube Batida das Pretas: http://bit.ly/batidadaspretas

Instagram: @batidadaspretas

Spotify: https://spoti.fi/3quYWW6