Batida de carro derruba poste na Avenida Paralela

Um poste caiu na Avenida Paralela após um acidente de carro na manhã deste sábado (9). A motorista de um dos carros perdeu o controle da direção e bateu no poste, derrubando-o.

Um outro veículo que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou passando por cima do poste, que já estava atravessado na via. O acidente aconteceu próximo à entrada do bairro de São Cristóvão.

Segundo informações da TV Bahia, a motorista do primeiro carro precisou de atendimento médico e foi levada por uma ambulância do Samu a um hospital. Ela estava consciente.