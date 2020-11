Batida entre caminhão e carro deixa 3 crianças e 4 adultos mortos na Bahia

Um grave acidente deixou sete pessoas mortas e duas ficaram feridas durante uma batida frontal entre um caminhão e um carro de passeio, na BR-116, altura da cidade de Itatim, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu no Km-538, por volta de 0h. Ainda de acordo com a PRF, todos os mortos, que estavam no carro de passeio - um veículo Gol - e ficaram carbonizados e presos às ferragens. São três crianças, duas mulheres e dois homens.

Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo a polícia, a identificação das vítimas será feita através de exame DNA.

Ainda segundo a PRF, os feridos estavam no caminhão. Eles foram atendidos e levados com ferimentos leves para um hospital próximo.