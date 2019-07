Batida entre carro e caminhão deixa uma mulher morta e 4 pessoas feridas na Bahia

Uma batida entre um carro e um caminhão deixou uma mulher morta e outras quatro pessoas feridas, no final da tarde desta segunda-feira (29), na BR-110, na altura do município de Jeremoabo, ao norte do estado.

De acordo com informações da prefeitura do município, quatro mulheres e uma criança de 5 anos estavam a bordo do carro de passeio que se chocou com o outro veículo.

Ainda conforme a assessoria da gestão da cidade, uma mulher das mulheres morreu na hora.

A criança, no entanto, não ficou ferida. Com os crânios perfurados, as outras três ocupantes do veículo pequeno chegaram a ser socorridas para o Hospital Municipal de Jeremoabo, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisaram ser transferidas a uma unidade médica na vizinha Paulo Afonso.

A identidade das vítimas não foi informada. O CORREIO procurou a Polícia Rodoviária Federal, mas ainda não obteve retorno.