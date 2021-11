Batida entre ônibus e caminhão deixa três mortos na Bahia

Um acidente com um ônibus e um caminhão deixou três pessoas mortas no domingo (14), na BR-430, perto de Caetité, na Bahia. Os dois veículos tiveram um choque frontal na região conhecida como Curva do Vento.

O ônibus transportava 44 pessoas quando bateu no caminhão, por volta das 21h. O veículo era da empresa Arte Turismo, de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo voltava de Bom Jesus da Lapa quando aconteceu o acidente. O motorista do ônibus, identificado como Gilmar Marques de Oliveira, de 55 anos, morreu no local.

As outras duas pessoas que morreram estavam no caminhão - o motorista, ainda não identificado, e Antônio Conceição, 56 anos, que estava no lado do passageiro. A placa do veículo era de Imperatriz no Maranhão.

Os passageiros feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da região e não há detalhes sobre o estado de saúde deles. A causa do acidente ainda é investigada.