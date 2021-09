Batida entre van e ambulância deixa oito feridos na BR-324

Um acidente envolvendo uma ambulância e uma van deixou oito feridos na manhã desta quarta-feira (29), na BR-324, na altura do bairro de Águas Claras. A batida aconteceu na altura do KM 616, no sentido capital.

A ambulância vinha de Feira para Salvador trazendo um paciente, quando um dos pneus do veículo estourou e o motorista perdeu o controle da direção. A ambulância então bateu no fundo da van, que estava parada desembarcando passageiros.

Dos feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro estavam na van - três passageiros tiveram ferimentos leves e o motorista ficou gravemente ferido. Na ambulância, houve mais quatro feridos - o motorista e a esposa do paciente, que o acompanhava, com ferimentos leves. O paciente e a enfermeira ficaram gravemente feridos.

De acordo com a ViaBahia, que administra a via, duas das vítimas foram socorridas por ambulâncias da empresa para hospitais da região.

Uma faixa foi interditada na pista por conta da batida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da ViaBahia e do Salvar estão no local para prestar socorro. Além disso, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ajuda no controle de tráfego.