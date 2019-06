Batista Lima, ex-Limão com Mel, e esposa sofrem acidente de carro

O cantor Batista Lima, ex- integrante do grupo Limão com Mel, sofreu um acidente de carro com a sua esposa nesta segunda-feira (17). Os dois se dirigiam para Caruaru.

O casal passa bem após o acidente. No Instagram, Batista Lima compartilhou um vídeo explicando o acidente e escreveu como comentário: “Foi livramento, foi só um susto”.

Segundo ele, o acidente aconteceu por conta de uma manobra imprudente de outro motorista enquanto ele estava no telefone e sua esposa dirigia o carro. Batista Lima ainda revelou que ficou preso por um tempo por conta da porta do seu carro e que os airbags foram acionados.

Batista Lima e sua esposa iam de Salgueiro para Caruaru pela BR-232. Mesmo com as chuvas, um motorista que estava na frente deles fez uma ultrapassagem brusca e retornou para a faixa onde estava o carro do cantor. O acidente aconteceu próximo à Sertânia, no Sertão do Moxotó.

A batida foi na lateral do carro de Batista, e o veículo terminou descendo uma ribanceira. Apesar disso, ele saiu da batida apenas com alguns arranhões e dores – o cantor revelou ainda que fez exames para checar se tudo estava bem.

As informações são do Jornal do Commercio