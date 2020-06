Baú Musical dedica edição aos Setentões da MPB

Os “Setentões da MPB” foram tema do Baú Musical deste domingo (7). O programa, que sempre resgata clássicos da música brasileira, desta vez se especializa nos artistas nascidos nos anos 1940. Compositores de grandes clássicos e intérpretes de talento inquestionável, eles fizeram história, marcaram gerações e ocupam papel importantíssimo na história cultural do país. Em 2020, os setentões seguem produzindo, exibindo seu talento e inspirando novos músicos com suas obras atemporais.

Já de início, Cacá deixa clara a dificuldade em montar o repertório do programa. Afinal, são tantos grandes artistas nascidos na década de 1940 que seria preciso mais de uma edição para honrar cada um.

Neste programa, o Baú reverencia o talento de Gilberto Gil, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque e Alceu Valença. Ouça aqui.

Confira o repertório completo: