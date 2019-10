Bazar oferece peças de grife com valores a partir de R$ 10 no Rio Vermelho

Foto: Divulgação

Com peças que vão do PP ao GG e na onda do consumo consciente, vai rolar a 1ª edição do ‘Quatro Bazar’, dia 2 de Novembro (sábado), das 10h às 18h, na Tropos, espaço de coworking no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O bazar comercializará roupas de grifes e fast fashion por até 10% do preço original da peça e terá reposição de estoque durante toda o dia.

Serão disponibilizadas mais de 1.000 peças, entre roupas e acessórios, com preços que variam entre R$ 10 e R$ 100.

Farm, Dress To, Sarttore, IO, Le Lis Blanc, Bobstore, Maria Filó, Colcci, John John, Calvin Klein, Dudalina e Santa Lolla são algumas das marcas que as garimpeiras(os) de plantão poderão encontrar por lá.

O pagamento poderá ser feito com dinheiro e transferência bancária.

Serviço

1ª Edição do Quatro Bazar

Quando: Sábado, 2 de Novembro, das 10h às 17h.

Onde: Tropos. Rua Ilhéus, 214, Rio Vermelho.

Quanto: Peças de R$10 a R$100

E-mail: quatrobazar@gmail.com

Instagram: @quatrobazar_