BBB 21: Caio é eliminado; Pocah, João e Arthur estão no paredão

O goiano Caio está fora da disputa do BBB 21. O fazendeiro foi eliminado com 70,22% em um paredão que enfrentou os amigos Gilberto e Fiuk. Fiuk teve 27,99% e Gilberto teve 1,79%.



Caio é o primeiro eliminado em uma sequência de quatro eliminações que vão ocorrer em oito dias.



Momentos após a saída de Caio, que contou com um discurso emocionado do fazendeiro, destacando o amor que tem pela família, os participantes foram para a disputa de uma nova prova do líder.



Gilberto venceu a disputa e surpreendeu ao anunciar a indicação em Pocah. Mais cedo, ele havia anunciado que Viih Tube seria o alvo da vez. Na explicação, Gilberto disse que não conseguia indicar a youtuber. "Não consigo indicar a Viih, há algo entre nós que eu não consigo explicar.”



Na votação do confessionário, Arthur e João foram os mais votados. Com isso, o trio Pocah, Arthur e João está na berlinda. Um dos três deixa a casa na próxima quinta-feira (22).

Até a próxima terça (27), mais três participantes deixarão a disputa que está na reta final.