BBB 22: após punição a Jade, Scooby e Paulo André vencem prova do líder

Paulo André e Pedro Scooby foram os vencedores da sexta prova do líder Big Brother Brasil (BBB 22). Os participantes começaram a prova nesta quinta-feira, 24 de fevereiro (24/02), na edição ao vivo do programa na TV Globo. A prova, de resistência, durou mais de 7 horas.

A prova consistia primeiramente em formar duplas. Larissa não foi liberada pelo departamento médico para participar da dinâmica, devido à lesão que sofreu no dedo do pé na última festa. Com isso, os brothers ficaram em número ímpar e aquele que não conseguisse formar dupla seria eliminado de cara. Tiago Abravanel não conseguiu se unir a ninguém e ficou de fora da dinâmica. As duplas formadas foram:

Eslovênia e Linn da Quebrada

Gustavo e Douglas Silva

Jade Picon e Laís

Jessilane e Natália

Paulo André e Scooby

Lucas e Arthur

A prova consistia em uma formação de quebra-cabeças. Ao ouvir o barulho de moedinha, um dos integrantes da dupla deveria pegar peças e entregar para o segundo integrante da dupla. Por sua vez, o segundo integrante montava o quebra-cabeça corretamente. Ao finalizar o quebra cabeça, ele apertava o botão para declarar como finalizado. Já o primeiro integrante poderia apertar o botão a qualquer momento. A dupla que montasse o quebra-cabeça mais rápido ganhava o direito de descansar no sofá na próxima rodada. Além disso, a primeira dupla que for eliminada irá automaticamente para o paredão.

Arthur Aguiar e Lucas foram os primeiros a deixar a prova. O ator acabou errando a posição de uma das peças. Com isso, a dupla está no paredão. Linn da Quebrada e Eslovênia foram a segunda dupla a ser eliminada. A cantora também errou o encaixe dos cubos. Ao perceber o deslize, Linn trocou a peça de lugar, mas ao apertar o botão o cronômetro já estava zerado, gerando a eliminação das duas.

As duplas Jessilane e Natália e Eliezer e Vyni foram eliminadas na mesma rodada. As sisters não conseguiram montar o quebra-cabeça dentro do tempo estipulado, enquanto os brothers foram eliminados por errarem a montagem dos blocos. Em seguida, Douglas Silva e Gustavo perderam a prova, após o paranaense também não conseguir encaixar as peças dentro do tempo determinado.

Com isso, a disputa da liderança ficou entre as duplas Jade Picon e Laís e Pedro Scooby e Paulo André. No entanto, as sisters foram desclassificadas após Jade fazer xixi durante a prova. Com isso, Scooby e PA são os novos líderes da casa. No programa dessa sexta, 25, a dupla irá decidir quem ficará com a liderança e quem ficará com a imunidade, além de formarem o VIP.