BBB 22: Bárbara grita e chora após sua alimentação virar pauta entre brothers

A alimentação de Bárbara virou pauta no BBB 22 na madrugada desta segunda-feira (31), o que irritou a sister, que chegou a gritar com os colegas de confinamento.

Bárbara reclamou que o seu estômago doía quando ela comia e Laís explicou que isso seria motivado pelo espaço de tempo que ela fica sem comer. A sister, então, não gostou do comentário.

"Eu não sento na frente de ninguém e fico falando: 'Por que você tá comendo esse apresuntado? Por que você tá comendo isso?'. Eu não faço isso. Então por que vocês fazem comigo?", começou a sister.

Sem saber da conversa, Naiara entrou no quarto para avisar que as frutas haviam acabado e que não teria mais nada para Bárbara comer. "Meu Deus do céu! Deixa que eu sei o que eu faço comigo. Sério, gente, preocupem com o que vocês vão comer. Chega!", desabafou a sister. "Bárbara, mas você falou que não ia comer nada", indagou Naiara. Irritada, a sister, então, respondeu à cantora. "Naiara, deixa eu comer as coisas que eu quero comer. Meu Deus, chega!", gritou.

Ela apelou novamente para que os outros confinados a deixassem em paz e não fizessem mais comentários. "Cuidem da alimentação de vocês! Deixem que eu me preocupo com o que eu como, ou se eu não como". "Eu não sei o motivo da minha alimentação incomodar tanta gente", finalizou.

Após a discussão, Laís saiu do quarto e também chorou. Ela disse a outros brothers que não queria irritar Bárbara, mas que se preocupa com a alimentação da colega.

Nas redes sociais, a alimentação de Bárbara já havia chamado a atenção. Ela negou o o convite para comer durante o almoço do anjo de Rodrigo, já chupou um limão como refeição e faz jejum por várias horas.