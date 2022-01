BBB 22: filha de Arthur Aguiar e Mayra Cardi passa a noite na UTI

A ex-BBB Mayra Cardi não assistiu a entrada de Arthur Aguiar no Big Brother Brasil (BBB 22) nesta quinta-feira, 20, por um motivo delicado: a esposa do ator explicou que a filha do casal, Sophia, precisou ser internada na UTI. A pequena de 3 anos passou a noite da última quarta e a manhã de hoje no hospital.

Cardi pediu desculpas aos seguidores por não ter registrado o momento da entrada de Arthur e explicou a situação de sua filha para os fãs. "Eu tinha decidido não contar nada por aqui e deixar mais essa batalha como nossa! Mas diante de uma forte oração me veio à resposta que essa batalha é nossa! Criança é frágil e acaba absorvendo toda maldade que vem", justificou.

A coach pediu orações aos fãs durante todo o período no qual o reality da TV Globo ficará no ar. "Peço a todos que creem em Deus que nos seguem que coloquem nossa família em oração e sobre proteção intensa! Precisaremos muito da oração de todos esses três meses", comentou. Não há informações se Arthur Aguiar foi informado acerca da condição de Sophia.

O ator foi um dos três participantes do grupo camarote do BBB a entrar nesta quinta-feira, 20, na casa mais vigiada do Brasil. Junto de Jade Picon e Linn da Quebrada, os nomes confirmados do reality só entraram hoje devido a um diagnóstico anterior por Covid-19. Na noite desta quinta, eles participarão da primeira prova da temporada só entre os famosos, garantindo uma imunidade para uma dupla.