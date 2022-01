BBB 22: Natália relativiza escravidão e é criticada nas redes sociais

Natália foi um dos grandes destaques do primeiro dia do Big Brother Brasil 22. Após procurar confusão com Eslovênia, ela soltou uma opinião sobre a escravidão que a fez se tornar um dos assuntos mais comentados da internet nesta terça-feira (18).

“Eu sou preta, realmente tem a história que a gente veio e viemos como os escravos sim, por que? Porque a gente era eficiente, porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso. Porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá pra fazer aquilo não conseguiria. Entendeu?”, alegou.

A declaração dela, que foi duramente criticada nas redes, ocorreu após a cantora Naiara Azevedo relembrar uma participação polêmica no Encontro com Fátima Bernardes, quando foi criticada pela forma que teceu elogios a uma mulher preta.

Naiara tentava se explicar sobre o que ocorreu. “O povo veio me matando por eu ter elogiado uma mulher negra no Encontro. Eu disse que ela era f*da. Ah, você está surpresa de ver uma mulher negra inteligente? Me chamaram de preconceituosa e se tem uma coisa que não sou é preconceituosa”, disse a cantora.