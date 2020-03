BBB, dicas e até apelo de Ivete: as ações do Bahia na quarentena

Os clubes de futebol têm protagonizado atitudes interessantes para incentivar pessoas de todo o Brasil a se manterem em casa durante a quarentena. O motivo você já sabe de cor e salteado: conter a proliferação do coronavírus.

Nesta segunda-feira (23), o Bahia publicou um vídeo com diversos artistas, incluindo a rubro-negra Ivete Sangalo, que inicia com a seguinte pergunta: "se seu Bahêa pedir, você ouve?". O curta teve participação de nomes como Gilberto Gil, Jorge Washington, Tia Má e Regina Casé, que se juntaram a alguns jogadores do elenco profissional, como Juninho Capixaba, Rodriguinho e Rossi. Assista abaixo.

NÃO É DOENÇA DE RICO. NÃO É DOENÇA DE BRANCO. VEJA O VÍDEO. VÁ PRA ????. FIQUE EM ????. #EsseJogoSeGanhaEmCasa pic.twitter.com/6jc9gQamIa — Esporte Clube Bahia (de ????) (@ECBahia) March 23, 2020

"Você pode ser Vitória, mas não é um Leão. Você pode ser Bahia, mas não é um superman", disse Ivete no vídeo.

Além disso, o tricolor também lançou o programa BBBMP!, sigla para Big Bróder Bahêa Minha Porra!, um quadro que vai ao ar a partir das 19h30 em uma live no perfil do clube no Instagram. Nele, jogadores, torcedores e outros profissionais do clube farão atividades e competições para entreter a torcida. E mantê-la em casa.

O programa vai dar dicas de exercícios físicos para fazer em isolamento, mostrará os bastidores da vida dos atletas do masculino e feminino durante a quarentena, terá desafios musicais e competições entre atletas de todo o clube. Cada participante vai precisar cumprir uma prova e quem decide o vencedor, ao melhor estilo BBB, é o público.

Serão três times. O time 1 será formado por Eddie, Edson e Gilberto. O 2 terá Gadu, Caio Mello e Élber. Por fim, Vi, Gustavo e Flávio formam a terceira equipe.

As provas envolvem uma cantoria do Hino do Bahia na versão Brega-Funk, Desafio de Habilidades com a bola (freestyle) e narrar um gol importante da história do clube.

O primeiro episódio vai ao ar nesta segunda-feira (23), com participação do atacante Élber, vice-artilheiro do time na temporada. Na próxima terça (24), o fisioterapeuta Thiago Teixeira vai ensinar exercícios físicos para fazer em casa. A programação segue na quarta (25), com o presidente do clube, Guilherme Bellintani.

A quinta-feira (26) abre os trabalhos para a competição musical e terá participação de Zizi, Yuti e Clayson. O BBBMP começa na sexta-feira (27). Bellintani vai fazer o papel de Tiago Leifert e apresenta o programa.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho