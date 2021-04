BBB: enquetes apontam que Thaís deve ser eliminada no paredão de hoje

Thaís deve ser eliminada do Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, nesta noite. A tendência é apontada por enquetes de portais como o CORREIO, Uol e Extra.

No levantameto do CORREIO, Thaís aparece com 62%, seguida por Arthur com 33% e Fiuk com 6%. Já na enquete do Uol, a dentista lidera com 70% com o crossfiteiro vindo atrás com 25%. Fiuk também aparece distante dos líderes neste levantamento, somando apenas 5%.

A pesquisa do Extra aparece mais equilibrada, porém com Thaís à frente com 59%. Arthur e Fiuk estão com 37% e 4%, respectivamente.

As enquetes só confirmam que Thaís se tornou alvo do público após intrigas com Juliette graças a amizade da paraibana com Viih Tube.

Thaís e Juliette chegaram a trocar indiretas e falar mal uma da outra pelas costas.

Juliette atualmente é a preferida do público, com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. A tropa que a segue tem se mostrado voraz contra os participantes que se colocam em seu caminho -- caso de Sarah, por exemplo.