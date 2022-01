BBB: web aponta racismo após Laís imitar macaco enquanto falava de Natália; vídeo

Antes mesmo de iniciar a votação do paredão nesse domingo (30), a noite do BBB 22 já estava repleta de polêmicas. Isso porque o público percebeu que Laís imitou um macaco quando estavam se referindo a Natália. A sister estava no banheiro e ouviu que seria o alvo da semana.

Enquanto conversaram sobre votar na designer de unhas, perceberam que alguém estava no reservado e logo começaram a rir da situação. Elas estavam tentando conversar discretamente. Maria logo aponta: "aqui dá para ouvir tudo, ne? Suspeito. Eles devem ter ouvido".

Logo Bárbara se afasta das três e começa andar tentando se esconder. Laís também se afasta, mas começa a dançar de uma forma estranha, enquanto ri e coça a cabeça. Eslovênia também sai em seguida se curvando e encontrando as duas para fazer uma espécie de trem.

Natália logo sai do banheiro e observa a situação: "Ai, Deus. Me dê forças". Ela lava as mãos e ajeita o cabelo enquanto as meninas não são mais vistas no local.

Como a web reagiu ao momento

Não demorou muito para que o assunto dominasse as redes sociais. Os internautas apontaram que o gesto que Laís faz é imitando um macaco. A maneira com que ela curva as costas e as pernas e coça a cabeça denunciaram a possível intenção da sister.

Eslovênia também foi bastante criticada por também se abaixar e bater as pernas de um lado para o outro. A situação é amenizada quando a Miss decide se juntar para fazer um "tremzinho" com as três.

A acusação de racismo logo foi levantada, e a indignação do público em relação ao assunto se tornou ainda mais latente. Muitos influenciadores do Movimento Negro também acusaram a médica e pediram para que uma investigação fosse aberta para investigar o caso.

Veja o vídeo: