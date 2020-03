BBB20 bate marca de 1 bilhão de votos em um único Paredão

O Paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, no BBB20, bateu um incrível recorde na história do reality show: já foram computados mais de um bilhão de votos, após pouco mais de 30 horas de votação aberta. O resultado de quem sai do Big Brother Brasil será divulgado nesta terça-feira (31).

Cerca de metade dos votos aconteceram em 17 horas. Na noite da última segunda-feira (30), o apresentador Tiago Leifert havia anunciado que eram 550 milhões de votos e a marca de 1 bilhão foi registrada às 16h02 terça. A votação está aberta desde a noite de domingo (29).

"Esse paredão com clima de Copa do Mundo entre Felipe, Manu e Mari passou a marca de 1 bilhão de votos. Vocês votaram demais. Muito obrigado pelo engajamento absurdo que este paredão está causando. Continuem votando, ainda dá tempo de entrar muito mais votos (...) Tá entrando quase 1 milhão por minuto, é o show do bilhão", comemorou Leifert.

TIAGO ACABOU DE ANUNCIAR QUE JÁ SÃO MAIS DE 1 BILHÃO DE VOTOS #bbb20

pic.twitter.com/ebJmmEJCzu — cris dias (@crisayonara) March 31, 2020

Tiago Leifert comemorou o recorde do BBB

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Até então, o recorde era do paredão entre Gizelly, Guilherme e Pyong, com cerca de 416 milhões de votos. No dia 3 de março, o modelo foi eliminado.

"Obrigado!! Valeu essa paixão pelo @bbb histórico", escreveu Boninho, diretor do reality show, no Instagram.