BBB20: brothers planejam que sister comprometida se relacione com alguém na casa

O clima na casa do Big Brother Brasil está se acirrando entre os participantes. Após a eliminação de Chumbo na noite desta terça-feira, 28, os brothers perceberam que deveriam articular estratégias para permanecerem na casa. Uma das opções pensadas pelos homens foi a de aproximar amorosamente Lucas e Felipe das meninas comprometidas do grupo Camarote, dentre elas, a influencer Mari Gonzalez, que está em um relacionamento sério com o ex-BBB Jonas Sulzbach.

Mano?? O Hadson falando que a estrategia deles é fazer com que as mulheres casadas cedam, querem fazer elas trairem #BBB20 pic.twitter.com/ACcPDEQpWM — Renan (@RealitysComment) January 29, 2020

Enquanto Hadson conversava com as sisters, Gizelly comentou que sentiu alguns olhares adversos de alguns da casa. Em seguida, ela questionou ao paraense se Lucas e Felipe foram sinceros ao se aproximar delas, com Marcela complementando ao saber se eles não estariam usando-as. Hadson desconversa e afirma que os brothers foram, sim, sinceros com elas.

Mais tarde, ao conversar com as duas sisters, Hadson e Felipe apontaram sua estratégia para permanecerem na casa. Hadson abre o jogo. "O Lucas, a gente tá usando ele para distrair. Para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora".

As informações são do Jornal O Povo