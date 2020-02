Mais um beijo rolou dentro da casa do BBB20. Na Festa do Líder, Gabi e Guilherme trocaram beijos. A sister o chamou na cozinha e se declarou: "No meio de tanta maldade e de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você. Em tão pouco tempo", disse.

Guilherme abraça Gabi, dá beijos na cabeça da sister e responder: "eu também. Você é linda". Em seguida, os dois se beijam.

Algumas sisters que estão na sala flagram o momento pelo espelho e dão gritos e aplausos.