BBB20: Manu denuncia racismo praticado por Ivy e Gizelly contra Babu

O jogo da discórdia desta segunda-feira (06) fez jus ao nome e instalou o caos no BBB20. Manu Gavassi foi uma das participantes que mais ficaram indignadas com algumas atitudes durante o game e foi arrastada por Thelma para o quarto do líder, onde desabafou sobre a implicância de algumas participantes com Babu Santana e chegou a apontar um possível racismo. "Vai acabar o programa chamando o cara de monstro?", questionou ela.

Quem iniciou o assunto foi a líder, que reclamou de Babu já estar no sexto paredão e sempre ser criticado por Marcela e Ivy, sendo "tachado como monstro, coisa que ele não é", afirmou. Thelma revelou que sua revolta vem desde o dia em que ganhou o monstro de Daniel Lenhardt: "Como tem dó de tirar o cara do VIP, mas tem coragem de falar que tem medo de conversar com ele na xepa?", indagou.

"Parece que ficou fácil julgar o Babu, eu não gosto disso", concordou Rafa. Manu, que já havia defendido o ator durante o programa ao vivo, também opinou: "Uma coisa é ser opção de voto por ter amigas mais próximas, é o meu caso. Mas os problemas que tive com ele, eu resolvi", pontuou. "O problema é a maneira que a ofensa está sendo feita", opinou.

Em determinado momento da conversa sobre Babu, Manu apontou para a própria mão, dando a entender que não queria acusar com todas as letras, mas que acha que a implicância das meninas é por causa do tom de pele dele. Confira:

Manu dizendo que Ivy, Gizelly e Marcela estão sendo racistas com Babu, e que a motivação do voto é por causa da questão racial. #BBB20 pic.twitter.com/0v3hjVUKs2 — Thiago (@thiagoooqz) April 7, 2020

A cantora chorou durante o jogo da discórdia diante dos ataques que Babu sofreu de Gizelly Bicalho e Ivy, que detonaram atitudes do ator que nem foram direcionadas a elas. "Nunca fiz nada para vocês", disse ele, ao se defender. Uma das coisas que a modelo mineira apontou foi a briga entre ele e Manu. "Discutimos, mas conversamos. Ele me deu abertura, não temos nenhum problema", disse a cantora.

"Ver o Babu se justificando com comentário de violência... Aquilo foi quando eu comecei a falar 'eu não quero estar aqui'", desabafou Gavassi. "Eu acho que ele é grosso, tem comportamentos agressivos, ele grita sim, mas tem motivo para isso", justificou Rafa.