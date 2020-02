BBB20: mulheres colocam Hadson contra a parede após revelação de plano

(Foto: Reprodução)

A casa do BBB20 teve uma madrugada agitada depois da formação do paredão ontem à noite. Depois que o programa ao vivo terminou, Gizelly resolveu explicar à baiana Mari Gonzalez por que votou nela e revelou o plano de Felipe, Hadson e Lucas para desestabilizar a ex-Panicat.

A advogada chamou Mari para conversar e disse que ela precisava ouvir algumas coisas. Com 4 votos, a baiana foi a segunda mais votada da noite - Hadson acabou completando o paredão quádruplo, que já tinha Petrix, Pyong e Babu.

"Desde a semana passada estão falando que você entrou aqui com um livrinho, com tudo programado", disse Gizelly. Mari quis saber quem disse isso. "As outras três pessoas que votaram em você. Eu votei, mas porque eu estava com medo. Falaram que vocês (Maria e Bianca) iam votar em alguém da Xepa", justificou.

Mari acabou indo às lágrimas. "Em nenhum momento eu pensei em você ou na Marcela. Desde o início eu falei que não ia votar em nenhuma menina. O que eles fizeram é muito feio. Eles estão manipulando para a gente se votar", afirmou.

A médica Marcela ainda falou a Mari sobre o plano dos homens para "desestabilizá-la", que envolvia usar Lucas para seduzir a baiana e prejudicar a imagem dela fora da casa, já que ela namora o ex-BBB Jonas Sulzbach.

Depois das conversas, as mulheres resolveram ir tirar satisfação com Hadson, Felipe e Lucas. Os ânimos se animaram. Uma das mais nervosas era FLay, que queria que o ex-jogador explicasse o plano dele para derrubar Mari.

"Não sei que conversa é essa. Eu não disse nada e que alguém prove que eu disse. O único plano é que familia JJ não vota em JJ, e que ia tentar manter os anônimos aqui. A gente tinha um acerto, que não votava no nosso grupo. Me acuse do que quiser que eu tenha falado, não do que acham que eu falei", se defendeu Hadson. JJ é como eles se referem ao grupo pipoca.

"Eu falei 'a Mari é uma grande jogadora dentro da casa, sabe jogar, tem uma pessoa lá fora que deve ter explicado tudo'", explicou ele.

(Foto: Reprodução)

Rafa Kaliman não gostou do que ouviu. "Aprende quando você sair, assiste a todos os vídeos e vê o quanto é machista", criticou. Ele pediu que ela não colocasse palavras na boca dele.

"O Lucas tem mulher, como vou colocar o dele na reta? Botar em risco o casamento dele, não existe isso. E ele não seria doente mental de se colocar em risco. Elas estavam perdidas em quem votar. Elas só entenderam errado, estão fazendo tempestade em copo d'água. As meninas se perderam", explicou Hadson para Bianca, negando o plano.

Um vídeo que mostra conversa de Petrix e Lucas falando da ideia de seduzir para "queimar" as meninas voltou a circular nas redes sociais. Confira.