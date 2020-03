BBB20: Prior aposta com Gizelly que se Pyong voltar ele pula pelado na piscina

Os ex-aliados de Pyong continuam não aceitando a eliminação do hipnólogo e bolam argumentos mirabolantes para garantir que o paredão que aconteceu na última terça-feira (17) foi falso. Gizelly, uma das maiores defensoras da hipótese do retorno, notou algo de diferente na área externa durante a festa do líder.

"A luz vermelha mudou de lugar", comentou. Imediatamente, Prior comentou com Babu e Marcela: "Se Pyong voltar eu vou dar risada". Os brothers ainda brincaram que o hipnólogo voltaria dizendo: "Pyong para toda a população".

A advogada desafiou o brother: "Se o Pyong voltar você dá um beijo de língua na Flay?". Prior rebateu: "Para que? Isso é zoado com a menina". A sister continuou falando sobre o assunto e o arquiteto prometeu: "Se o Pyong voltar eu pulo pelado na piscina, vou tampar o 'shimeji'". A advogada ainda brincou: "Todo mundo já viu sua bunda".

O arquiteto então perguntou qual seria a contrapartida da aposta, caso o hipnólogo não voltasse para o confinamento e, depois de muito negociar, a dupla decidiu que Gizelly deveria fazer uma hora de massagem no brother. "Ela vai fazer uma hora de massagem em mim e eu vou pular na piscina e fazer vinte minutos de massagem nela", contou Prior para Mari e Flay, que rebateu: "Se respeita". Mari então advertiu a amiga: "O que você tem a ver com a vida dele? Deixa ele".