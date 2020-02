BBB20 terá nova edição do 'quarto branco', anuncia Boninho

Quem já estava achando o BBB20 agitado, pode esperar que vem mais novidade por aí. Como a edição deste ano é uma espécie de homenagem aos anos anteriores, Boninho confirmou que o BBB20 vai ter o quarto branco.

"Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0!!! E pra pressionar o teto vai apertar!! Em breve! Bora BBB", escreveu o diretor no Instagram.

A atração foi realizada nas edições 9 e 10 do programa. O quarto foi considerado polêmico por parte do público. Durante o BBB 9, Newton Siqueira atendeu ao big fone e foi para o quarto, com Ralf Krause e Leonardo Jancu. Após 30 horas por lá, Leonardo pediu para sair e foi eliminado.

Já na segunda vez, Angélica atendeu ao Big Fone e levou Cacau e Serginho para o quarto branco.